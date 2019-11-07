Мэрия Москвы заплатит полмиллиарда рублей за участок под станцию «Мневники». В 2009 году Елена Батурина купила его под гольф-поле

Судья Арбитражного суда Москвы Максим Махалкин постановил принудительно передать городу участок в Хорошево-Мневниках для строительства новой станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии. Владелец участка австрийская Reno Immobilienhandels GmbH получит более 529 миллионов рублей компенсации.

Изначально департамент городского имущества предлагал 744 миллиона рублей, но сумма была снижена по результатам проведенной судом экспертизы. Ответчик посчитал такую компенсацию заниженной и отказался от досудебного урегулирования спора.

Когда мэрия начала изымать жилые и нежилые участки в Мневниках, жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина подтвердила, что речь идет и о собственности подконтрольной ей австрийской компании. Планы по строительству Большой кольцевой линии (тогда — Третий пересадочный контур) со станцией в Мневниках обсуждались еще до того, как Reno Immobilienhandels GmbH купила участок в 2009 году.

«Ведомости» со ссылкой на неназванных участников рынка писали, «Интеко» Елены Батуриной планировала построить на участке гольф-клуб. Сумму сделки оценивали в 175-250 миллионов долларов (11-16 миллиардов рублей но нынешнему курсу). «Интеко» не подтверждала планы по строительству гольф-клуба, но сразу после отставки мужа Батуриной Юрия Лужкова в 2010 году мэрия отказалась от развития гольфа в городе.