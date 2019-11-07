Герой ютьюб-шоу Real Talk, отвечавший на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы

Один из героев ютьюб-шоу Real Talk Максим Панкратов, отвечавший на вопросы детей о гомосексуальности, заявил об угрозах в свой адрес. В беседе с «МБХ медиа» он также сообщил, что на него пытались напасть неизвестные.

«Мне угрожали — писали в Instagram. Я даже наткнулся на одну статью, где меня обзывают, и чуть ли ни призывают людей к тому, чтобы меня травили. Я вам скажу больше: меня начали узнавать и даже несколько раз мне вслед кричали „пидор“, „извращенец“, когда я просто шел по улице», — рассказал Панкратов.

В начале ноября Следственный комитет объявил об уголовном деле о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних» в связи с выходом на ютьюбе шоу Real Talk, в котором дети задавали вопросы необычным собеседникам, например, представителю ЛГБТ и порноактрисе. Дело было возбуждено по жалобе вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Представитель ютьюб-канала Real Talk в интервью «Медузе» назвал претензии правоохранительных органов необоснованными, а уголовное дело — политическим.