Акции Uber подешевели до минимума

Стоимость акций компании Uber в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 ноября опустилась на 8,7% до минимальной отметки в 25,58 доллара, сообщает Bloomberg.

В дальнейшем акции отыграли падение и приблизились к отметке в 27 долларов за ценную бумагу.

Bloomberg связывает рекордное падение акций с тем, что заканчивается срок действия ограничений на продажу бумаг Uber после IPO.

Торги акциями Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже начались 10 мая по цене 42 доллара за одну ценную бумагу. В следующие месяцы стоимость акций упала на 40%. Для сравнения: акции Lyft, конкурента Uber, за это же время подешевели на 25%.