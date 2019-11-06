В Таджикистане преступники напали на пограничную заставу. Погибли 17 человек

Вооруженная группа преступников в масках напала в ночь на 6 ноября на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе. Нападавшие захватили пять единиц огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Таджикистана.

В ходе спецоперации силовых структур республики злоумышленники были окружены и обезврежены. По данным властей, 15 бандитов убиты, еще пятеро задержаны. Кроме того, погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

Погранзастава расположена в районе Рудаки, приблизительно в 50 километрах к западу от столицы республики Душанбе.