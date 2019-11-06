В английском Кенте произошла утечка химикатов. Более 50 человек пострадали

По меньшей мере 57 человек пострадали после возможной утечки химикатов, произошедшей возле города Мейдстон в английском графстве Кент. Об этом сообщает издание KentOnline.

Все пострадавшие испытывают трудности с дыханием. Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, сообщает Sky News со ссылкой на медиков.

Всех пострадавших лечат на месте происшествия, уточняет BBC News. При этом очевидцы сообщили KentOnline, что к больнице Мейдстона направляются машины скорой помощи.