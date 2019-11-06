Умер литературный критик Лев Аннинский

Умер советский и российский литературовед, литературный критик Лев Аннинский. О смерти Аннинского, которому было 85 лет, сообщили писатель и телеведущий Александр Архангельский в фейсбуке, а также «Радио Свобода», в программах которого литературный критик неоднократно участвовал.

Владимир Веленгурин / Комсомольская правда / PhotoXPress

Церемония прощания с Аннинским пройдет 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов, сообщает РИА Новости.

Статьи Льва Аннинского публиковались в «Литературной газете» и «Литературном обозрении», журналах «Знамя», «Дружба народов», «Огонек» и «Родина». Аннинский — автор более 20 книг, в том числе о творчестве Льва Толстого и Василия Шукшина, поэзии Серебряного века и кинематографе 1960-х, а также нескольких циклов документальных фильмов, выходивших, в числе прочего, на канале «Культура».