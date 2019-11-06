«Собеседник»: бывшая жена Владимира Путина владеет долей в микрофинансовой компании «КарМани»

Бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила является совладелицей микрофинансовой компании (МФК) «КарМани», сообщает «Собеседник».

По информации издания, Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией «Интерьерсервис», которой в свою очередь принадлежит компания «Меридиан». Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем МФК «КарМани».

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», полная тезка бывшей жены президента действительно владеет «Интерьерсервисом» и через нее «Меридианом». Но в «Спарк-Интерфаксе» нет данных о том, что «Меридиан» связан с офшором Carmoney CY LTD.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первой половине 2019 года «КарМани» занимала шестое место среди российских микрофинансовых компаний по размеру портфеля микрозаймов. Он составлял 2,6 миллиарда рублей, за год увеличившись на 30%.