Конституционный суд признал незаконным запрет на митинги возле госучреждений, установленный региональными властями

Конституционный суд признал неконституционным введенный властями республики Коми запрет проводить митинги и пикеты в 50 метрах от зданий госорганов.

Такое решение КС принял, рассмотрев Веры Терешонковой и Марины Седовой, которым власти отказались согласовать акции.

В своем решении Конституционный суд указал, что компетентные органы и должностные лица не должны «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате».

Признание не соответствующими Конституции отдельных положений нормативного акта субъекта РФ, напомнил суд, является основанием для отмены или изменения аналогичных нормативных актов, принятых в других субъектах.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

«ОВД-Инфо» подробно писало о дополнительных ограничениях для митингов и пикетов, введенные на региональном уровне.