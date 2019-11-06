Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова объявила об отставке

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова покинет должность 31 декабря. Она сама сообщила редакции о своем решении, передает сайт телеканала.

Имя нового главреда назовут в ближайшие дни.

Александра Перепелова возглавила редакцию «Дождя» в апреле 2017 года.

Она сменила Романа Баданина, который пришел на телеканал в 2016 году после увольнения из РБК, где он работал главредом сайта. Одновременно с Баданиным из РБК в мае 2016-го ушли шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская и главред газеты РБК Максим Солюс.

Перепелова работает на «Дожде» с 2011 года, она начинала с должности креативного продюсера утреннего эфира.