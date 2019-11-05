В Томске приговорили к шести годам колонии последователя «Свидетелей Иеговы»

Октябрьский районный суд Томска приговорил местного жителя, последователя «Свидетелей Иеговы» Сергея Климова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в организации экстремистского сообщества, сообщает местная телекомпания ТВ2.

Климова задержали в июне 2018 года. Следствие называло его руководителем местной религиозной организации «Северная, Томск». Суд счел доказанным факты «вербовки» Климовым новых последователей в организацию, сбора пожертвований и пропаганды отказа от медицинского вмешательства. Обвинение просило семи лет колонии для обвиняемого.

В последнем слове Климов признал себя последователем «Свидетелей Иеговы», заявив, что будет продолжать свидетельствовать о Боге, поскольку это гарантировано ему Конституцией РФ.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории России, признав организацию экстремистской. Год спустя президент Владимир Путин называл «полной чушью» запрет «Свидетелей Иеговы» и пообещал разобраться с этим.