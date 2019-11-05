В Петербурге бывшему полицейскому дали условный срок по делу о разглашении гостайны

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Павла Селиверстова к году условно по делу о разглашении государственной тайны.

Пресс-служба петербургских судов не приводит никаких подробностей дела, ссылаясь на то, что оно слушалось в закрытом режиме. Селиверстов признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

В октябре «Фонтанка» писала, не указывая источник информации, что Селиверстов — бывший полицейский, который до 2017 года жил в Омске. Петербургское издание утверждало, что именно Селиверстова имели в виду омские СМИ, когда рассказывали о полицейском, которого обвинили в разглашении гостайны «стороннему лицу» через WhatsApp. Официально это никак не подтверждалось