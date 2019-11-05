Онлайн-опрос: треть россиян пожаловалась на долгую загрузку сайтов
Почти треть (29%) россиян ежедневно испытывают проблемы с загрузкой сайтов. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного агентством TelecomDaily, которые цитирует «Коммерсант».
43% опрошенных сказали, что испытывают проблемы с загрузкой сайтов несколько раз в неделю. Чаще всего проблемы с загрузкой происходят дома (44%) или за городом (41%). 35% опрошенных рассказали о проблемах с загрузкой в офисе.
TelecomDaily также провел эксперимент, измерив, как долго пользователи готовы ждать загрузку разного содержимого страницы. Более половины (53%) опрошенных сразу закрывать страницу с текстом (включая картинки), если она не загружалась. В случае с видеороликами треть (35%) пользователей готовы ждать более шести секунд.
Операторы связи рассказали «Коммерсанту», что проблемы с загрузкой могут быть связаны как с работой базовых станций, так и с особенностями загружаемого контента (например, фильмы грузятся дольше).
Чаще всего на скорость загрузки веб-страниц влияют их дизайн и верстка, на которые оператор влиять не может, подчеркивают в «МегаФоне».