Онлайн-опрос: треть россиян пожаловалась на долгую загрузку сайтов

Почти треть (29%) россиян ежедневно испытывают проблемы с загрузкой сайтов. Об этом свидетельствуют результаты , проведенного агентством TelecomDaily, которые цитирует «Коммерсант».

43% опрошенных сказали, что испытывают проблемы с загрузкой сайтов несколько раз в неделю. Чаще всего проблемы с загрузкой происходят дома (44%) или за городом (41%). 35% опрошенных рассказали о проблемах с загрузкой в офисе.

TelecomDaily также провел эксперимент, измерив, как долго пользователи готовы ждать загрузку разного содержимого страницы. Более половины (53%) опрошенных сразу закрывать страницу с текстом (включая картинки), если она не загружалась. В случае с видеороликами треть (35%) пользователей готовы ждать более шести секунд.

Операторы связи рассказали «Коммерсанту», что проблемы с загрузкой могут быть связаны как с работой базовых станций, так и с особенностями загружаемого контента (например, фильмы грузятся дольше).