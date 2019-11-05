Лев Пономарев создаст новую организацию на базе ликвидированного движения «За права человека»

На базе ликвидированного Верховным судом движения «За права человека» будет создана новая организация. Об этом на сайте движения объявил его лидер Лев Пономарев.

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Туда войдет часть ООД „За права человека“. Это новое объединение с новым руководством» — заявил он.

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» 1 ноября. Ранее Минюст внес организацию в список «иностранных агентов», уличив правозащитников в несоблюдении нескольких российских законов.