«ЛʼЭтуаль» купит сеть «Подружка». Число ее магазинов вырастет вчетверо

Сеть «Подружка» увеличится в четыре раза после покупки ее «ЛʼЭтуалем». О таких планах развития, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, представители «Подружки» рассказывают на встречах с поставщиками.

Сейчас у «Подружки» 244 магазина (из них 182 в Москве). Предполагается, что в ближайшие несколько лет количество магазинов вырастет до 1000, что, указывают «Ведомости», позволит «Подружке» стать второй крупнейшей в России сетью магазинов товаров повседневного спроса после «Магнит Косметик».

Представители «Подружки» также обещают поставщикам, что после того, как «ЛʼЭтуаль» станет основным владельцем, никаких кадровых или функциональных изменений в компании не произойдет. Название компании также сохранится.

Оператор сети косметики и парфюмерии «ЛʼЭтуаль» — «Алькор и Ко» — подал в ФАС ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка» в конце октября. Сумму сделки стороны не разглашают. По оценкам экспертов, она составит не менее 5,5 миллиарда рублей.

«ЛʼЭтуаль» — крупнейшая в России по выручке сеть парфюмерно-косметических магазинов.