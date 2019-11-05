Дума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российских приложений

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и умных телевизоров без российского программного обеспечения.

По мнению авторов законопроекта, такая норма будет привлекательна для потребителей, так как при покупке иностранных устройств они будут сразу получать программы, разработанные с учетом российского рынка.

Перечень программного обеспечения, которое должно быть установлено на устройства, будет определять правительство.