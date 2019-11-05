Дума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российских приложений
Источник: Государственная дума
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и умных телевизоров без российского программного обеспечения.
По мнению авторов законопроекта, такая норма будет привлекательна для потребителей, так как при покупке иностранных устройств они будут сразу получать программы, разработанные с учетом российского рынка.
Перечень программного обеспечения, которое должно быть установлено на устройства, будет определять правительство.
Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.