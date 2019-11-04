В Белоруссии россиянка получила 17 лет колонии. Она пыталась ввезти в страну 100 килограммов экстази

Суд в Белоруссии приговорил к 17 годам лишения свободы гражданку России за контрабанду наркотиков.

38-летняя женщина была признана виновной в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Россиянку задержали в мае 2019 года на границе с Польшей. В ее машине в тайниках на электромагнитных замках нашли 100 упаковок экстази общим весом в 100 килограммов и две упаковки гашиша массой 357 граммов.

Государственный таможенный комитет Белоруссии назвал изъятую на границе партию психотропных веществ самой крупной за 25 лет.