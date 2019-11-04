Генерального директора McDonalds уволили за роман с подчиненной

Генеральный директор McDonalds Стивен Истербрук был уволен со своего поста из-за романа с одной из сотрудниц.

Несмотря на то, что Истербрук не женат, а отношения были по обоюдному согласию, поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Сам Истербрук назвал свое поведение «ошибкой» и согласился с решением совета директоров.

Новым генеральным директором McDonalds станет Крис Кемпчинский, который до последнего времени был главой американского подразделения.

Истербрук возглавлял McDonalds с 2015 года. За это время общая капитализация компании выросла чуть менее, чем в два раза.

Под руководством Истербрука в сети произошли значительные изменения — в частности, в закусочных появились стойки самообслуживания, а сами McDonalds сменили оформление с красно-желтого на зелено-бежевый цвет.