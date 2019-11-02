В Находке произошел взрыв на танкере. Погибли три человека

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, три человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, на судне взорвалась газовоздушная смесь, пожара на танкере нет. Тела двух погибших во время взрыва были подняты из воды, поиски третьего продолжаются — он утонул на глазах у экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта. Всего на борту было девять человек.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло, а в компании «Наяда», владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на танкере не было груза. В район происшествия отправлены два спасательных буксира.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).