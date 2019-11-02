«Роскосмос» расторг контракт на производство «Ангары», которая должна была быть готова к запуску в 2021 году

«Роскосмос» расторг первый контракт на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2», которая должна была в октябре 2021 года вывести на орбиту три спутника «Гонец-М». Согласно материалам, которые цитирует РИА Новости, контракт был расторгнут 30 октября без указания причин.

После появления сообщения РИА «Роскосмос» выпустил пресс-релиз, где подтвердил, что спутники будут запущены на «Союзе-2», а не на «Ангаре», как это ранее планировалось. Там добавили, что производство ракет семейства «Ангара» «разворачивается» на омском заводе «Полет» и к 2023 году должно выйти в серию. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует 5 ноября посетить космодром Восточный, где строится стартовая площадка для «Ангары», а затем отправится в Омск.

Сразу после размещения заказа на «Ангару» стоимостью 2 миллиарда рублей РИА Новости писало, что производство на «Полете» отстает от графика по причин. Сотрудников завода, как сообщало агентство, лишили премий.

«Ангара-1.2» — ракета-носитель легкого класса, по полезной нагрузке сопоставимая с «Союзами». Тяжелые варианты «Ангары», по замыслу «Роскосмоса», должны к 2024 году полностью заменить «Протоны».