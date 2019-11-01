В СИЗО умер обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском. ФСИН спустя два дня сообщила о самоубийстве

В подмосковном СИЗО № 3 в Серпухове умер Артем Шустов, признавшийся в июле в убийстве Натальи Басовой на детской площадке в Раменском. 1 ноября областное управление ФСИН объявило, что «обвиняемый в убийстве 30 октября 2019 года совершил самоубийство».

Почему о смерти обвиняемого не сообщали два дня и при каких обстоятельствах произошло самоубийство, не уточняется. Во ФСИН отметили, что Шустов не конфликтовал с сокамерниками и сотрудниками, а в ведомстве теперь проводится проверка.

Следственный комитет также рассказал о проверке после обнаружения «следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе» СИЗО. В СК добавили, что Шустова нашли другие арестованные «во время помывки».

25 июля когда Наталья Басова гуляла с дочерью на детской площадке, к ней подошел мужчина и около 20 раз ударил ножом. По обвинению в убийстве задержали Шустова, который встречался с Басовой. В явке с повинной он сообщил, что совершил убийство из ревности.