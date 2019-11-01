В России запустили приложение для электронного оформления ДТП. Пока оно работает в пяти регионах

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил мобильное приложение «Помощник ОСАГО» (iOS, Android), которое позволяет оформить ДТП в электронном виде. Пилотный проект заработал с 1 ноября в пяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Заполнить извещение об аварии через приложение можно при соблюдении нескольких условий:

авария произошла на территории пилотного региона;

в ДТП участвуют не более двух машин и повреждены только они;

в аварии нет травмированных или погибших;

участники согласны насчет того, кто виноват и что повреждено;

машины зарегистрированы на физических лиц;

у обоих участников есть подтвержденные записи на портале госуслуг.

«Пока пользователь мобильного приложения вводит данные для оформления извещения, второй участник, ожидающий получения черновика извещения от ЕПГУ, изображает схему ДТП на листе бумаги», — говорится в справочном разделе РСА. Эту схему затем надо будет сфотографировать. Само ДТП также надо будет зафиксировать с помощью фотографий, тогда лимит страховых выплат составит 400 тысяч рублей (без фото — 100 тысяч).

Ранее РСА позволял отправлять с помощью мобильного приложения «ДТП Европротокол» только фотографии аварии — извещение надо было заполнять на бумаге. С 1 октября 2019 года такое оформление с лимитом 400 тысяч рублей (если есть разногласия — 100 тысяч) доступно по всей стране.

По статистике РСА, почти половину всех ДТП в России оформляют по европротоколу — без участия инспекторов ГИБДД.