В России начнут продавать альтернативное мясо Beyond Meat из горохового белка. По 3300 рублей за килограмм

5 ноября в 29 магазинах «Азбуки вкуса» в Москве начнутся продажи растительного мяса американской компании — альтернативного мяса, в основе которого лежат гороховый белок, вода и рапсовое масло.

Упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов будет стоить 750 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Азбуки вкуса». В перерасчете на килограмм это составит около 3300 рублей. Такая цена сравнима со стоимостью премиальной говядины или ягнятины, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В будущем компания «Алианта групп», дистрибутор Beyond Meat в России, собирается сотрудничать с другими торговыми сетями. Помимо котлет предлагается продавать сосиски Beyond Sausage и фарш Beyond Beef.

В «Ленте» сообщили, что обсуждают с дистрибутором поставки Beyond Meat, а в сказали, что вскоре начнут продажи альтернативного мяса, не указывая название бренда.

В сентябре дистрибутор начал поставлять котлеты Beyond Burger в рестораны TGI Fridayʼs, ресторанный холдинг White Rabbit Family, кафе «Теремок» и другие.

До последнего времени в России продавали только соевые аналоги мяса, сказал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.