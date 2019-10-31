В Японии сгорел замок Сюри

В японской префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Пожар в замке Сюри KyodoNews

Сообщение о пожаре поступило в 31 октября в 2:40 по местному времени. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин. Пламя удалось потушить через 11 часов.

Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил семь строений замка, включая главный зал. В результате происшествия пострадал один пожарный.

Причина возгорания пока неизвестна. Очевидцы сообщили, что огонь вспыхнул в главном зале замка. Полиция заявила, что перед пожаром в замке проходил фестиваль культуры , и 30 октября персонал готовился к одному из праздничных мероприятий до самой ночи.

Замок Сюри, чья история насчитывала несколько веков, был полностью разрушен в 1945 году во время битвы за Окинаву. В 1980-х годах замок был реконструирован на основании сохранившихся планов и фотографий.

Прилегающий к замку Сюри парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.