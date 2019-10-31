В пермском отделении «Мемориала» провели обыск. СПЧ требует проверить действия правоохранительных органов

В пермском отделении Международного общества «Мемориал» в четверг, 31 октября, прошел обыск, сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

В отделение «Мемориала», написал Чиков, пришли полицейские, следователи МВД и СК, а также сотрудники Центра «Э». Обыск также провели и у руководителя пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова.

Обыски прошли в рамках дела о незаконной вырубке деревьев. Его возбудили в августе после того, как «Мемориал» расчистил от мусора и сухостоя памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор Кудымкарского района.

Законность проведения обысков в пермском «Мемориале» попросил проверить прокуратуру новый глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому „Мемориалу“ в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор», — говорится в опубликованном СПЧ заявлении.

Юристы «Мемориала» также собираются оспорить законность обыска, а также вернуть изъятое, сообщает «Интерфакс». «По идее данные следственные действия проводятся, чтобы найти орудия преступления, была порубка — логично искать пилы, топоры. Тем не менее, они изымают все электронные носители информации, всю документацию общества», — сообщил адвокат «Мемориала» Алексей Шардаков. Сумма ущерба по делу, добавил он, — 80 тысяч рублей.

Сотрудники и волонтеры пермского «Мемориала» летом 2019 года отправились в экспедицию, чтобы благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор Кудымкарского района. Глава района Валерий Климов, подчеркивают в «Мемориале», официально отказал в содействии в проведении экспедиции.

В октябре, сообщал в фейсбуке глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов, краевое министерство природных ресурсов выписало штраф в 200 тысяч рублей за экспедицию в Галяшор. Сам Латыпов был оштрафован на 50 тысяч рублей, административные штрафы назначили и другим участникам экспедиции.