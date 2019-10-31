В Пакистане более 70 человек погибли из-за пожара в поезде

По меньшей мере 71 человек погиб и еще 43 получили ранения в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 31 октября неподалеку от города Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Причиной пожара в поезде стал взрыв газового баллона. По данным местных властей, его использовал кто-то из пассажиров для приготовления завтрака на газовой плитке.

Пожаром уничтожены три вагона поезда. Большинство людей погибли из-за того, что на полном ходу выпрыгивали из поезда, сообщают местные власти.