В Нью-Йорке запретили фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра — деликатеса французской кухни из гусиной или утиной печенки. Об этом сообщает The New York Times.

Законодатели обосновали запрет на фуа-гра тем, что производство деликатеса зачастую предполагает жестокое обращение с птицами: они подвергаются принудительному кормлению через трубку в горле, из-за чего их печень увеличивается до 10 раз.

В мэрии Нью-Йорка заявили, что глава города Билл де Блазио подпишет законопроект, после чего он станет законом. Запрет на фуа-гра вступит в силу с 2022 года. За его нарушение предусмотрен штраф в две тысячи долларов.

The New York Times отмечает, что сейчас фуа-гра включено в меню примерно тысячи городских ресторанов.

В 2006 году фуа-гра запретили в Чикаго, но спустя два года запрет сняли. С 2012 года запрет на деликатес действует в Калифорнии; он был отменен в 2015 году по решению суда, но через два года снова начал действовать.

Различные запреты на фуа-гра введены в ряде других стран, включая Чехию, Данию, Финляндию, Германию, Австралию и Аргентину. Во Франции фуа-гра с 2006 года признано частью культурного и гастрономического наследия страны.

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