В Нарьян-Маре убили шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду

Мужчина убил ножом шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает Следственный комитет.

Убийство произошло во время тихого часа в детском саду «Сказка», сообщает 29.ru.

В убийстве ребенка заподозрили 36-летнего местного жителя, сообщили в СК. Его задержали в состоянии опьянения. По информации Baza, задержанный мужчина заявил на допросе, что совершить убийство ему приказали «голоса в голове».

В Ненецком автономном округе задержан подозреваемый в убийстве ребенка Следственный комитет Российской Федерации

Следствие проверит компанию, охранявшую детсад, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, подозреваемый смог беспрепятственно пройти в здание, его никто не остановил.