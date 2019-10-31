В Нарьян-Маре убили шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду
Источник: Следственный комитет России
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Мужчина убил ножом шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщает Следственный комитет.
Убийство произошло во время тихого часа в детском саду «Сказка», сообщает 29.ru.
В убийстве ребенка заподозрили 36-летнего местного жителя, сообщили в СК. Его задержали в состоянии опьянения. По информации Baza, задержанный мужчина заявил на допросе, что совершить убийство ему приказали «голоса в голове».
Следствие проверит компанию, охранявшую детсад, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, подозреваемый смог беспрепятственно пройти в здание, его никто не остановил.