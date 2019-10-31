Сенатор от Хабаровского края отказался от полномочий из-за погашенной судимости

Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Приятнов, которого избрали представителем в Совет Федерации, написал заявление о сложении полномочий депутата и сенатора. Об этом сообщил глава фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр, передает «Интерфакс».

В Совете Федерации ТАСС заявили, что им пока не поступали документы ни о наделении полномочиями сенатора Приятнова, ни об отказе от этих полномочий.

Приятнов прошел в Хабаровскую краевую думу по партийным спискам от ЛДПР на выборах 8 сентября. 16 октября краевой избирком разместил информацию о том, что у него есть судимость за подделку документов, погашенная в 2009 году. На это обратили внимание СМИ после того, как 23 октября Приятнова избрали представителем краевой думы в Совете Федерации.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал призвал Приятнова сложить с себя полномочия. ЦИК анонсировал проверку избиркома Хабаровского края. Там заявили, что поздно сообщили о судимости Приятнова из-за ошибки одного из сотрудников. При этом, как утверждал глава избиркома, депутат и сам не знал, что у него есть судимость.

Подделка документов относится к преступлениям средней тяжести. Погашенная судимость за них не препятствует избранию в местные или федеральные законодательные органы. При этом сокрытие сведений о судимости, в том числе погашенной, является основанием для того, чтобы кандидату отказали в регистрации на выборах.