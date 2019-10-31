Майкл Джексон в седьмой раз подряд возглавил рейтинг «самых зарабатывающих умерших знаменитостей» Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг из 13 умерших знаменитостей, творчество которых приносит доходы наследникам и правообладателям даже после их смерти.

На первом месте в рейтинге оказался Майкл Джексон, доходы от творчества которого составили 60 миллионов долларов. Forbes отмечает, что количество прослушиваний его песен увеличилось с 1,8 до 2,1 миллиарда, несмотря на скандал, связанный с выходом фильма о домогательствах к детям.

На второе место Forbes поставил Элвиса Пресли (39 миллионов долларов), на третье — художника комиксов Чарльза Шульца (38 миллионов). В рейтинг впервые попала Уитни Хьюстон, умершая семь лет назад, а также рэпер XXXTentacion, которого застрелили в июне 2018 года.

Рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хеллоуина.

Майкл Джексон возглавляет рейтинг семь лет подряд.