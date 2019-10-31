Apple купила торговую марку у компании из Зеленограда

Компания Apple приобрела права на торговый знак AIRTAG у российской группы компаний ISBC, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

На сайте ISBC сообщается, что компания заключила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG. Сумма сделки и покупатель не раскрываются.

Под брендом AIRTAG с 2015 года выпускают брелоки со встроенными -метками, которые используют для доступа в офисы, фитнес-центры, на транспорте, а также в качестве платежных средств.

РБК допускает, что Apple заключила сделку с российской компанией из-за планов выпустить аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов.

В группу ISBC входят пять компаний, зарегистрированных в Зеленограде. Группа специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах.