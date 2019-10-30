WhatsApp подал в суд на израильскую фирму, обвинив ее в слежке за пользователями

Компания WhatsApp, принадлежащая Facebook, подала в суд на израильскую фирму NSO Group, обвинив ее в слежке за пользователями мессенджера.

В иске, поступившем в суд Калифорнии, утверждается, что в апреле-мае 2019 года NSO Group использовала серверы WhatsApp для рассылки вредоносного программного обеспечения на 1400 мобильных телефонов. В частности, вирусами были заражены устройства различных журналистов, правозащитников и дипломатов из Бахрейна, ОАЭ и Мексики.

«Это первый прецедент, когда провайдер зашифрованных сообщений предпринимает юридические действия против частного лица, осуществившего подобную атаку на пользователей… Мы требуем постоянного судебного запрета для NSO Group на использование наших сервисов», — говорится в заявлении WhatsApp.

В начале мая WhatsApp объявил об устранении уязвимости, при которой можно было установить вирус на смартфон, позвонив пользователю в мессенджер. Вредоносная программа, разработанная NSO Group, позволяла заразить гаджет, даже если пользователь не брал трубку.