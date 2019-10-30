В Мозамбике повстанцы убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

В Мозамбике в результате нападения повстанцев погибли пятеро бойцов российской ЧВК «Вагнер». Об этом пишет издание Carta de Mocambique со ссылкой на неназванные источники.

Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ЧВК «Вагнер» и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь.

МИД РФ пока официально не комментировал гибель россиян в Мозамбике.

«Вагнер» — частная военная компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В Мозамбике, по данным СМИ, бойцы «Вагнера» помогают действующему правительству бороться с повстанцами-исламистами.

В начале октября СМИ Мозамбика сообщали о гибели бойца ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил, что в Мозамбике «российских солдат нет».

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