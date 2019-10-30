Росстат отчитался о состоянии дорог в регионах. Хуже всего обстоят дела в Марий Эл

Росстат опубликовал данные о состоянии в российских регионах за 2018 год.

Меньше всего дорог, отвечающих нормативным требованиям, было в Марий Эл — лишь 1,4% от всей дорожной сети. К регионам с наименьшей долей качественных дорог относятся Саратовская область (9,9%) и Калмыкия (11,8%).

Лучше всего дороги, по данным Росстата, в Москве, где требованиям отвечают 97%, Ханты-Мансийском АО (84,5%) и Ставропольском крае (74,9%).