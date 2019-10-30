Палата представителей США признала геноцид армян. Американского посла вызвали в МИД Турции

Палата представителей США приняла резолюцию о признании и осуждении в Османской империи в 1915-1923 годах. За резолюцию проголосовали 405 членов палаты, 11 выступили против. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.

На резолюцию уже отреагировали дипломатические ведомства Армении и Турции. В армянском МИДе решение Палаты представителей США назвали важным шагом «приверженности идеям гуманизма, истине, справедливости, всеобщим ценностям солидарности и прав человека».

МИД Турции осудил поступок конгрессменов. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в среду в турецкое министерство. Там ему объявили, что американская резолюция «не имеет под собой никаких исторических и правовых основ и рассчитана на внутреннюю аудиторию», сообщает агентство Anadolu.