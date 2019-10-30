Организаторы «Русского марша» заявили, что им все-таки согласовали его проведение в Люблино

Власти Москвы все-таки согласовали проведение «Русского марша» в Люблино 4 ноября.

«Никаких „Правых маршей“ не будет, я видел их кислые мины, когда они перед нами выходили. Нам мероприятие согласовано в полном объеме», — сообщил «МБХ медиа» пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев.

Согласовано шествие от улицы Перерва, 62 до Люблинской улицы, 157 с численностью участников до трех тысяч человек, уточняет телеканал «Дождь».

Организатор «Правого марша» Владимир Бурмистров подтвердил телеканалу, что власти отозвали согласование этого мероприятия. Организаторы «Правого марша», сообщил он подали новое уведомление о замене ответственного лица при проведении акции. В администрации округа отказались его удовлетворить и отменили согласование акции. По словам Бурмистрова, организаторы намерены обжаловать это решение в суде.

Ранее мэрия Москвы отклонила заявку организаторов «Русского марша» на шествие в Люблино 4 ноября, одобрив проведение в этом районе мероприятия под названием «Правый марш». Организаторы «Русского марша» обжаловали решение мэрии в суде, но он признал отказ законным.

«Русский марш» — ежегодная акция русских националистических организаций и движений. Она проходит с 2005 года в День народного единства 4 ноября, с 2009 года — в Люблино.