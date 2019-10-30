Опрос «Михайлов и партнеры. Аналитика»: каждый второй подросток сталкивается с агрессией в школе

Более половины (52%) участников , который агентство провело среди российских подростков, заявили, что сталкиваются с агрессией в школах. Результаты исследования публикует РБК.

Треть респондентов заявили о психологической агрессии со стороны сверстников, а 26,6% о ее физических проявлениях — толчках и побоях. 22% рассказали, что сталкивались с агрессией со стороны учителей.

При этом 65% опрошенных назвали атмосферу в собственной школе дружелюбной.

О случаях агрессии, следует из полученных в ходе опроса данных, подростки чаще всего рассказывают родителям (63,8%) и друзьям (29,2%). 15,2% опрошенных заявили, что никому не сказали, и лишь 0,5% обратились в полицию. Отвечая на этот вопрос подростки могли выбрать более одного варианта.