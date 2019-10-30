ФРС США опустила базовую ставку в третий раз за год

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5% — 1,75%.

В соответствующем заявлении регулятора отмечается, что решения о будущем движении ставки будут приниматься исходя из уровня занятости и инфляции, а также действующей и ожидаемой экономической ситуации.

ФРС не стала, как раньше, обещать, что ее действия будут направлены на поддержку экономического роста, что эксперты восприняли как сигнал к возможной паузе в понижении ставки.

Решение ФРС ожидалось большинством аналитиков, рынки отреагировали на него спокойно.

ФРС снизила базовую ставку в третий раз подряд — до этого снижения были в сентябре и июне. Летнее снижение было первым за 11 лет.