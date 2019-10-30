Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства. Такое мнение высказали директор НИФИ Минфина, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров и сотрудник этого института Николай Авксентьев в статье «Мониторинга РАНХиГС», на которую обратили внимание «Ведомости».

Как отмечают авторы статьи, в России при амбулаторном лечении лекарства получают бесплатно не все граждане, а только имеющие льготы. Из-за этого многие экономят на лекарствах и попадают в более дорогие для бюджета больницы. Или покупают и опускаются ниже черты бедности.

Они предлагают распространить бесплатное выделение рецептурных лекарств на всех граждан. При этом придется изменить систему финансирования и возмещать расходы за бесплатные медикаменты либо пациентам, которые купили, либо аптекам или поликлиникам, где их будут выдавать бесплатно.

Авторы идеи отмечают, что для софинансирования хотя бы 70% рецептурных препаратов, включенных в перечни жизненно необходимых и важнейших, потребуется не менее 430 миллиардов рублей ежегодно. При этом, по их мнению, реформа снизит смертность и уровень бедности, а также улучшит качество лечения.

По данным аналитического агентства DSM Group, российский рынок лекарств в 2018 году составил 1,5 триллиона рублей. За счет граждан покупаются 70% медикаментов, за счет государства — 20% в больницах и 10% льготные. Из лекарств, что люди приобретают сами, примерно половина рецептурных.