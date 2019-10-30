Директора Физического института РАН задержали по делу о завышении цен по госконтрактам

В Москве директора Физического института РАН (ФИАН) Николая Колачевского задержали по подозрению в хищении. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут «Интерфакс» и РБК.

Собесебник РБК, близкий к Федеральной службе безопасности рассказал, что следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам.

Помощник Колачевского Наталья Тарасенко рассказала, что ФСБ провела обыски в институте, а затем отправилась в квартиру директора ФИАН.