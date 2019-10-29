В алтайском селе дети перестали учиться. Последняя учительница из школы уехала в Германию

В селе Большая Тихая Алтайского края закрылась местная школа из-за того, что последняя преподававшая в ней учительница переехала в Германию. Об этом изданию «Сибирь. Реалии» рассказал председатель местного райсовета Иван Брия.

Чиновники частично пристроили детей на учебу в интернат в соседнем селе Карпово, однако школьный автобус, который возит учеников, не может вместить всех, поэтому остальные дети из села уже два месяца не посещают занятия.

Местные жители говорят, что власти предложили им самим искать учителей для школы.