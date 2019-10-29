РБК и Baza сообщили о гибели ребенка в штаб-квартире Службы внешней разведки. Он утонул в бассейне

В штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) в Москве погиб ребенок. Он утонул в бассейне, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МВД. Ранее об этом сообщила Baza.

По информации Baza, речь идет о восьмилетнем мальчике (РБК пишет, что ему было 10 лет). Вечером 27 октября ребенок нырнул в бассейн, и его засосало в сливную трубу, которую забыли закрыть решеткой. Мальчика вытащили из воды и отнесли к дежурному врачу, но спасти его не удалось. Как отмечает Baza, скорую помощь долго не пропускали на объект из-за мер безопасности.

Источник РБК в МВД подтвердил, что сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 27 октября. В нем говорилось, что ребенок утонул в бассейне. На место выслали оперативную группу, но ей не удалось попасть на режимный объект. РБК пишет, что все произошло на территории воинской части на 38-м километре МКАД в районе Ясенево. Там находится штаб-квартира СВР.

Официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов заявил РБК, что комментариев об инциденте «пока не будет». В разговоре с Daily Storm Иванов уточнил, что «[в деле] много неясностей», и сейчас ведется проверка информации о гибели ребенка.