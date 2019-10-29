Премьер-министр Ливана объявил об отставке. В стране несколько недель продолжаются массовые протесты

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что подает в отставку. Обращение Харири было показано днем 29 октября ливанскими телеканалами.

Отставку Харири должен принять президент Ливана. После этого он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Покинуть пост главы правительства Харири решил на фоне массовых акций протеста, продолжающихся в стране с начала сентября.

Первоначально протесты начались из-за планов властей обложить налогом звонки в мессенджере WhatsApp, однако затем участники демонстраций стали обвинять власти в коррупции и том, что они ведут экономику страны к коллапсу.

Протесты проходили мирно до тех пор, пока глава «Хизбаллы» Хасан Насралла не заявил публично, что протесты финансируются из-за рубежа противниками его организации. После выступления Насраллы 29 октября в Бейруте сторонники «Хизбаллы» напали на лагерь демонстрантов. Полиции, которая не сразу вмешалась в происходящее, пришлось применять слезоточивый газ и другие спецсредства. В результате нападения на лагерь пострадали, в числе прочих, журналисты.