Минпросвещения рекомендовало провести 10 ноября урок о Калашникове. Будут собирать-разбирать автомат и сравнивать его с M-16

Министерство просвещения выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения оружейника Михаила Калашникова. В документе отмечается, что за границей Калашникова называют «самым известным русским».

Всероссийский тематический урок, по замыслу ведомства, должен воспитать чувство патриотизма, сформировать российскую идентичность школьников, помочь им понять ценность защиты Отечества и воинского долга, а также подогреть интерес к службе в Вооруженных силах.

Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут просто рассказать о Калашникове, также возможно проведение проектной работы «по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16». При наличии условий и оборудования, могут быть организованы состязания по сборке-разборке АК-47 или АК-74. В классах гуманитарной направленности возможно просто чтение книг конструктора и его интервью.

Основная (инвариативная) часть урока должна быть посвящена рассказу о жизни Калашникова. В дополнительной (вариативной) части учащимся разных классов предлагают обсудить некоторые аспекты его жизни:

начальная школа — детство Миши Калашникова;

5-7 классы — служба на фронте и изобретательская работа конструктора;

8-9 классы — место Калашникова и АК-47 в российской истории;

10-11 классы — обсуждение Калашникова патриарху Кириллу.