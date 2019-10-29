Компания интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева будет майнить криптовалюту на закрытом из-за санкций заводе «Русала»

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на закрытом Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Об этом РБК рассказал сам Мариничев.

Он отметил, что сейчас подведенная к НАЗу электроэнергия почти не утилизируется. RMC хочет создать на базе предприятия хаб по продаже вычислительных мощностей за рубеж. «Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу», — сказал Мариничев.

НАЗ принадлежит производителю алюминия «Русал» и был законсервирован в августе 2018 года, после введения против «Русала» санкций США. Представитель компании подтвердил РБК сотрудничество с RMC. Оборудование для майнинга на НАЗ также размещает компания Cryptouniverce, сказал РБК ее директор Михаил Квасников.

Russian Mining Company была создана компанией Radius Group Дмитрия Мариничева, разработчиком чипов «Мультиклет», производителем майнингового оборудования SmartHeat и поставщиком систем радиосвязи Goodwin.

В 2017 году RMC привлекла 43 миллиона долларов инвестиций в ходе ICO. В том же году компания создала майнинговую ферму на заводе «Москвич», но спустя два года отказалась от услуг технополиса.

В октябре RMC заявила о сотрудничестве с британской биржей криптовалют Cryptonex. Партнеры намерены занять до 20% майнинга биткоинов в мире.