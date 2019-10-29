«Коммерсант»: крупнейшим торговым сетям стали массово отказывать в разрешении на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети столкнулись с массовыми отказами в выдаче или продлении лицензий на продажу алкоголя, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке. Эту информацию подтвердили в X5 Retail Group и в Ассоциации компаний розничной торговли.
По словам источника, торговым сетям начали отказывать в лицензиях на алкоголь во второй половине 2019 года. Только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов, заявил собеседник «Коммерсанта»; он утверждает, что в регионах ситуация еще хуже.
Происходящее связано с поправками в закон о госрегулировании оборота алкоголя, вступившими в силу в январе. Основанием для отказа в лицензии стали неоплаченные штрафы торговых сетей в сфере оборота спиртного. При этом, как отмечают в ритейле, сроки оплаты штрафов на момент отказов еще не истекли.
Торговые сети оплачивают штрафы, ждут внесения сведений о них в ГИС ГМП и снова обращаются за лицензиями. Процесс занимает до полугода, в это время магазины не могут продавать алкоголь и недополучают выручку. В Минпромторге заявили, что разрабатывают законопроект, который сделает основанием для отказа в лицензии только просроченную задолженность, а не штраф в целом.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз оценивает долю крепкого алкоголя в выручке магазинов федеральных сетей до 15% от оборота. Для сравнения, в январе-сентябре 2019 года X5 получила 1,3 триллиона рублей выручки. Таким образом, доходы компании от продажи спиртного за этот период можно оценить в 195 миллиардов рублей.