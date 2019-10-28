Во Франции 84-летний сторонник «Национального фронта» открыл стрельбу по прихожанам мечети
Источник: Le Figaro
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На юге Франции в городе Байонна 84-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети.
Преступник сначала въехал на своем автомобиле в ограждение мечети, затем бросил в сторону здания канистру с бензином и произвел по меньшей мере четыре выстрела. Два человека получили тяжелые ранения.
Мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов был задержан полицией у себя дома, примерно в 100 километрах от Байонны.
По данным источников Agence France-Press, стрелявший в 2015 году баллотировался на местных выборах как кандидат от правой партии «Национальный фронт».