В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Источник: Польское радио
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Агентство внутренней безопасности Польши объявило о поимке подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Имя подозреваемого — Петр С. Он является сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру минобороны страны, сообщает Польское радио.
В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемого обнаружены незаконное оружие и боеприпасы, изъяты электронные носители информации и фальшивые документы личности.
По результатам обысков следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой, заявили в Агентстве внутренней безопасности.
Подозреваемый арестован сроком на три месяца.