В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши объявило о поимке подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Имя подозреваемого — Петр С. Он является сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру минобороны страны, сообщает Польское радио.

В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемого обнаружены незаконное оружие и боеприпасы, изъяты электронные носители информации и фальшивые документы личности.

По результатам обысков следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой, заявили в Агентстве внутренней безопасности.

Подозреваемый арестован сроком на три месяца.