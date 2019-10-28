Телецентр «Останкино» предупредил о возможных сбоях вещания из-за долгов Первого канала

Телевизионный технический центр «Останкино» из-за финансовых проблем, связанных с невыплатами от Первого канала и его подрядчиков, начал сокращать штат сотрудников. Об этом говорится в видеообращении гендиректора центра Михаила Шубина, с которым ознакомились «Ведомости».

Долги Первого канала оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов, в связи с чем ставятся под угрозу эфиры всех клиентов телецентра, рассказал Шубин. «Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра», — цитирует его заявление газета.

По словам источника издания в «Останкино», в конце августа — начале сентября в рамках оптимизации из телецентра были уволены около 200 человек.

В пресс-службе Первого канала «Ведомостям» заявили, что компания «осуществит выплаты телецентру в соответствии с договорными обязательствами».

В конце 2018 года «Останкино» подавал в суд два иска к Первому каналу о возмещении долгов на сумму 164 миллиона рублей. В январе вещатель погасил эту задолженность. Также телецентр судился с подрядчиком Первого канала — группой «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Общая задолженность канала и его подрядчиков перед телецентром оценивалась в миллиард рублей.

По данным СПАРК, Первый канал убыточен последние пять лет. В 2018 году чистый убыток компании составил 6,8 миллиарда рублей. В 2018-2019 годах государство выделило Первому каналу 4,6 миллиарда рублей и 3,8 миллиарда рублей субсидий соответственно. В 2020 году компании будет выплачено из госбюджета 6,5 миллиарда рублей.