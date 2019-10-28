Два грузинских телеканала прекратили вещание из-за кибератак. Перед этим хакеры взломали сайт президента

Две грузинских телекомпании — «Имеди» и «Маэстро» — прекратили вещание из-за хакерских атак, сообщает «Грузия Online».

«Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры», — написал в фейсбуке глава информационной службы «Имеди» Ираклий Чихладзе.

Сбой в работе телеканалов произошел спустя несколько часов после хакерских атак на сайт президента Грузии и на страницы других правительственных структур. На сайте президента хакеры, в частности, вывесили фото Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь».

МВД Грузии по факту взлома сайтов начало уголовное расследование.