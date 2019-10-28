Астрономы выяснили, что астероид Гигея имеет сферическую форму. Из-за этого его могут признать карликовой планетой

Астероид Гигея, находящийся на расстоянии 3,1 астрономических единицы от Солнца, имеет сферическую форму, поэтому может быть классифицирован как карликовая планета. Об этом говорится в исследовании европейских астрономов, опубликованном в Nature Astronomy.

Сферическая форма — одно из обязательных условий, при выполнении которых объект в Солнечной системе может считаться карликовой планетой. В новом исследовании астрономы изучили снимки, сделанные телескопом VLT — впервые в истории Гигею удалось сфотографировать в высоком разрешении и определить ее форму.

Сейчас карликовыми планетами признаются пять объектов Солнечной системы — Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. Еще несколько десятков объектов, как и Гигея, являются кандидатами в карликовые планеты.

Ближайшая сессия Международного астрономического союза, на которой Гигея может быть официально признана карликовой планетой, состоится в 2021 году в Южной Корее.

Если статус Гигеи будет подтвержден, она станет самой маленькой карликовой планетой. Ее диаметр — 430 километров.